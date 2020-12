Où en sont les recrues estivales du Sporting de Charleroi? Les réponses de Mehdi Bayat

Beaucoup s'étonnent des absences prolongées des recrues du mercato estival du Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat, lui, n'est pas inquiet. "Tous les joueurs seront, à un moment donné, importants pour l'équipe", insiste l'administrateur délégué carolo.

Si Guillaume Gillet, Saido Berahino et Jules Van Cleemput, remplaçant désigné de Maxime Busi parti vers Parme et la Serie A, ont rapidement pris leurs marques dans l'effectif de Karim Belhocine, les autres recrues estivale n'ont pas ou peu de temps de jeu depuis leur arrivée. Interrogé sur le sujet lors d'un Facebook Live avec les supporters, mardi après-midi, Mehdi Bayat a fait le point sur l'état de santé des derniers arrivés à Charleroi.

"On a abordé le mercato avec une stratégie claire", explique Mehdi Bayat. "L'objectif était de dédoubler tous les postes pour permettre au coach de faire tourner et, tout simplement, pour avoir une seine et nécessaire concurrence dans le noyau. Et si certains n'ont pas encore joué, c'est d'abord parce que nous avons manqué de chance", ajoute le patron carolo.

Ivan Goranov dans l'attente

Arrivé en tout début de saison, l'arrière gauche Ivan Goranov n'a pas connu des débuts rêvés avec le Sporting. Deux petites apparitions en début de saison et puis plus rien: l'international bulgare est dans l'attente. "Il s'est occasionné une entorse et celle-ci tarde à guérir. Mais je suis persuadé qu'il reviendra très vite", insiste Mehdi Bayat.

Marqué pas de chance pour Teo

Alors que Kaveh Rezaei a perdu en efficacité ces dernières semaines, les supporters carolos aimeraient voir à l'oeuvre Lukasz Teodroczyk, qui avait fait étalage d'un sens du but particulièrement aiguisé lors de sa période anderlechtoise. Ils vont devoir encore patienter. "On le savait blessé quand on a obtenu son prêt. C'était un problème au pubis, mais ce problème est maintenant réglé. Malheureusement il a tout de suite contracté une autre blessure, à la cheville. Mais ce n'est rien de grave et on espère son retour très rapidement."

Jon Flanagan a besoin de temps

Dernière recrue en date au Mambourg, Jon Flanagan n'est pas encore tout à fait prêt. "Pour apporter de la concurrence au poste d'arrière droit, où nous sommes très contents de l'arrivée de Jules Van Cleemput, nous nous sommes tournés vers un garçon d'expérience. Mais Jon Flanagan n'a pas joué depuis la saison passée et nous devons lui donner le temps nécessaire pour qu'il revienne à son meilleur niveau."

Et si ces recrues, et d'autres, n'ont pas encore eu vraiment l'occasion d'apporter leur pierre à l'édifice carolo, Mehdi Bayat est affirmatif: tous les joueurs seront importants à un moment de la saison. "Nous allons voir, au fur et à mesure de la saison, ces moments arriver. Il n'y a pas de volonté du coach de restreindre son noyau. Comme il le dit, il met toujours les meilleurs et s'il sent qu'il doit apporter des changements, il le fera. Et peut-être qu'on verra déjà ces changements contre Waasland-Beveren ce mercredi", conclut Mehdi Bayat.