Rémy Descamps : "Je ne m'attendais pas à rester sur le banc aussi longtemps"

Après 18 mois d'attente, Rémy Descamps a enfin eu droit à ses premières minutes de jeu avec l'équipe A du Sporting de Charleroi. La récompense de la patience et de la persévérance pour le portier français qui a continué à travailler dans l'ombre de Nicolas Penneteau.

Arrivé en juillet 2019, Rémy Descamps savait qu’il serait, dans un premier temps en tout cas, la doublure de Nicolas Penneteau. Mais il n’avait pas prévu qu’il ne jouerait pas de match officiel avant le mois de décembre 2020. "Ça a été un moment compliqué, c’est vrai. Car je ne m’attendais pas à rester aussi longtemps sur le banc", confiait-il, après sa première titularisation, mercredi dernier.

Pourtant, le portier français a patiemment attendu sa chance. "J’ai su garder la tête haute, rester concentré, motivé et prendre du plaisir parce que c’est important. Nico faisait de bonnes performances, donc c'était normal qu’il joue."

À nouveau titulaire contre Courtrai?

Rémy Desamps a, surtout garder la motivation et l’envie, malgré un temps de jeu en berne. "C’est le plus difficile, surtout en tant que jeune gardien. Mais j’ai essayé de me motiver à chaque match amical, on a de la chance en Belgique, parce qu’il y en a beaucoup. Et je les ai pris comme si c’était de vrais matchs, en étant toujours soucieux du détail."

Une persévérance qui a porté ses fruits mercredi dernier et le portier de 24 ans espère désormais enchaîner. "Je ne sais pas si je serai titulaire lundi, mais je l’espère. Ce sera désormais au coach de décider", conclut-il.