Une rencontre d'Europa League annulée à cause de nombreux cas positifs au Covid-19

L'UEFA va maintenant décider si le match doit être reporté à une date ultérieure ou si Villarreal est déclaré vainqueur par forfait.

La rencontre entre Villarreal et Qarabag pour le compte de la sixième et dernière journée d'Europa League n’aura pas lieu jeudi. Le champion d’Azerbaïdjan a été frappé par coronavirus et n’a plus assez de joueurs pour jouer en Espagne dans sa sélection. Le club azerbaïdjanais prétend n’avoir que dix joueurs disponibles. Une grande partie de la sélection est infectée par le Covid-19 et certains joueurs sont blessés.

Avec 13 points en cinq matchs, Villarreal est déjà assuré de sa qualification pour les 16es de finale et Qarabag, avec un point, est éliminé.