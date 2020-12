Joakim Maehle va quitter Genk en janvier pour un joli montant

Le joueur âgé de 23 ans vit ses dernières semaines dans le Limbourg car il est certain qu'il va quitter Genk lors du prochain mercato hivernal.

Joakim Maehle va quitter Genk en janvier pour un montant supérieur à 10 millions d'euros, selon Het Laatste Nieuws. Seule la destination est encore inconnue. Les discussions avec Atalanta sont en cours, mais l'Olympique de Marseille reste à l'affût dans ce dossier.

Retenu lors du dernier mercato, le Danois avait fait part de son mécontentement à plusieurs reprises, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse danoise, mais il continuait de prester sur le terrain. Malgré tout, la cassure était là, et le défenseur n'aura donc plus que trois matchs (Eupen, si le match n'est pas reporté en janvier, Courtrai et Waasland-Beveren) à disputer avant de faire ses adieux à la Luminus Arena.