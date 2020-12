Eupen ne devrait pas jouer samedi : "17 joueurs et 5 membres du staff ont été testés positifs"

Après avoir reporté son match contre Zulte Waregem dimanche et face à Genk ce mercredi, Eupen a tenu une conférence de presse pour faire la lumière sur la situation actuelle.

Eupen vit une situation très compliquée depuis quelques jours. Les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter du côté du Kehrweg. Le directeur sportif a décidé d'évoquer la situation. "Un contexte grave étant donné que nous avons 22 personnes testées positives au coronavirus. Il s'agit de 17 joueurs et de 5 membres du staff. Nous allons donc déjà demander de pouvoir reporter le match de samedi contre Ostende étant donné que nous aurons à nouveau plus de sept joueurs positifs d'ici là", a confié Jordi Condom en conférence de presse. "Le positif, c'est que les personnes touchées n'ont rien et ne sont pas à l'hôpital, elles sont asymptomatiques. Nous avions pourtant fait notre possible pour ne pas vivre pareille situation, mais nous avons été frappés d'un coup", a souligné l'anciien coach des Pandas.

Zulte Waregem, Genk et Ostende, cela fera trois matchs reportés pour Eupen. "Nous sommes en contact chaque jour avec la Pro League, le calendrier et nos adversaires. C'est embêtant d'avoir des matchs d'alignement mais la santé prime et passe avant le calendrier", a conclu Jordi Condom.