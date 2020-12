La blessure de Ken Nkuba a galvanisé Charleroi: "On a gagné ce match à 12 ou à 13"

Les Zèbres ont vécu une première période très délicate au Jan Breydelstadion, mardi soir, mais ils ont puisé dans la blessure de leur jeune coéquipier un supplément d'âme pour renverser leur adversaire. Une victoire que Karim Belhocine dédie forcément à son jeune protégé.

La mauvaise réception et les cris de douleurs de Ken Nkuba, contraint de quitter le terrain après 22 minutes de jeu, font évidemment craindre le pire, quant au diagnostic. Et Karim Belhocine n'a pas caché son inquiétude en conférence. "Une rupture des ligaments? C'est trop tôt pour le dire, il faudra attendre les examens, mais ça y ressemble, il y a des signaux qui nous font penser que ça pourrait être ça et c'est pour ça qu'on est triste pour lui."

"On avait envie de le faire pour lui"

Car les Zèbres ont été particulièrement touchés par la sortie de Ken Nkuba. Mais elle les a aussi galvanisés. Et dès le retour des vestiaires, Charleroi s'est rué vers le but de Thomas Didillon. "Cette blessure nous a fait très mal, mais je pense qu'elle a aussi motivé le Sporting de Charleroi. On avait envie de le faire, on avait envie de le faire pour lui", insiste le coach carolo.

"À la mi-temps, on s'est parlé et on s'est dit qu'on ne devait pas jouer à onze, mais à douze ou treize contre dix. Chacun devait en mettre un peu plus pour Ken. On pense à lui et ses copains avaient vraiment envie de lui offrir et de lui dédier cette victoire!"