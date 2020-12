La victoire du "jusqu'au-boutisme" pour le Sporting de Charleroi

On a longtemps cru que ce Charleroi-Anderlecht accoucherait d'une souris et que les deux équipes repartiraient avec un point. Mais les Zèbres y ont cru jusque dans les toutes dernières secondes et ils ont fini par faire la différence...

Car, comme Vincent Kompany, Karim Belhocine reconnaît que cette rencontre n'aura pas été palpitante du bout en bout. "Les deux équipes étaient bien en place et se sont neutralisées durant une majeure partie de la rencontre. Dans ce genre de match, on sait que si quelqu'un trouve l'ouverture, c'est difficile de revenir."

Mais Charleroi a eu le mérite d'y croire et de pousser jusque dans les toutes dernières secondes. "C'est le jusqu'au boutisme de mes joueurs qui a fait qu'on a pu gagner ce match", note le coach des Zèbres.

"On a fait le maximum et ça a payé"

Les Carolos ont d'ailleurs vraiment dominé le dernier quart d'heure. "On a eu quelques occasions, c'est vrai. Mais, à l'inverse, il y a eu aussi des contres qui auraient pu nous faire mal. Mais on a fait le maximum pour l'emporter et ça a payé. Je suis très content pour les joueurs", conclut le Français.

Et Karim Belhocine a toutes les raisons d'être satisfait: grâce à ce but tardif d'Ali Gholizadeh et à ces trois points, Charleroi confirme l'embellie amorcée la semaine dernière et conforte aussi sa place sur le podium. Avant d'aller défier l'Antwerp, dans dix jours, au Bosuil.