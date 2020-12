Le Essevée, loin d'être rassuré: "La marge restera faible jusqu'à la fin de saison"

Une victoire à l'Antwerp suivie d'une défaite contre la lanterne rouge: c'est un peu le résumé de la saison de Zulte Waregem qui n'aura pas le droit à l'erreur en cette fin d'année 2020.

Battu samedi soir, le Essevée n'a d'ailleurs plus que quatre points d'avance sur le STVV et un seul sur Mouscron, avant-dernier. "Cette défaite nous fait mal", estime Franky Dury. D'autant que Zulte Waregem ne parvient pas à prendre des points sur sa pelouse.

Avec un bilan de cinq points sur 27, le Essevée affiche d'ailleurs le plus mauvais bilan à domicile de la Pro League. "La solution serait peut-être de gagner une fois pour oublier sur quelle pelouse on joue", ironise le coach du Essevée.

"On sait ce qu'il nous reste à faire"

Les Flandriens seraient en tout cas bien inspirés d'y parvenir, dès samedi, contre le Cercle de Bruges pour se donner un peu d'air en bas de classement. "Nous devons prendre des points: la marge est étroite et elle le restera jusqu'à la fin de la saison", confirme Franky Dury.

Mais ils savent que ce ne sera pas simple: car si le Essevée a dompté Gand et l'Antwerp et accroché Anderlecht et le Standard, le bilan est beaucoup plus délicat face aux équipes du bas de tableau. "Contre les gros morceaux, notre bilan n'est pas mauvais cette saison, mais contre les concurrents directs ça ne se passe très bien depuis le début de saison. On sait ce qu'il nous reste à faire", lance Jelle Vossen, déterminé