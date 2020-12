Benat San José s'en prend au calendrier: "Manque de respect, nous n'avons pas pris des vacances"

Le calendrier d'Eupen en janvier sera complètement fou. Pour Benat San Jose, c'est inadmissible car la Pro Lague doit prendre en compte la santé des joueurs.

Pour cause de Coronavirus, Eupen a dû reporter deux rencontres en ce mois de décembre. Pressée, la Pro League a décidé de reprogrammer ces deux matches au début du mois de janvier. Une décision qui a fait sortir Benat San José de ses gongs en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

"Le calendrier de janvier? Je ne sens pas de respect dans cette décision", a déclaré Benat San José en conférence de presse. "De notre côté, nous avons pris toutes les précautions dans le club, les joueurs aussi. Ce n'est pas de notre faute. Nous voulons jouer, tout le monde dans le club veut jouer, mais il y a des risques. Je ne suis pas d'accord quand je vois les conséquences pour mon équipe. On va jouer tous les trois jours? C'est pire encore que de jouer en Coupe d'Europe."

"Nous avons eu le covid, nous ne sommes pas partis en vacances. Il y a des conséquences, c'est un virus et le football est une activité physique. On accepte beaucoup de choses: jouer à Noël, ne pas passer la nouvelle année avec nos familles, mais il faut protéger la santé des joueurs et là c'est risqué pour eux. Il faudra maintenant espérer garder notre niveau et éviter les blessures".