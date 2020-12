Le KVK retrouve Hein Vanhaezebrouck: "Aborder ce match comme celui contre le Standard"

C'est contre son ancien coach que le KV Courtrai ponctue son année 2020, samedi soir. L'occasion d'engranger des unités pour accrocher le peloton de tête avant la trêve? C'est l'espoir d'Yves Vanderhaeghe.

Ancien adjoint de Hein Vanhaezebrouck, Yves Vanderhaeghe ne cache pas que ces retrouvailles seront "spéciales". "C'est toujours spécial de jouer entre les fêtes et ça le sera encore plus puisqu'on rencontre notre ancien coach. Un entraîneur qui signifie beaucoup pour le KV Courtrai", confirme le coach des Kerels.

Yves Vanderhaeghe n'en est pas moins ambitieux. Même s'il sait qu'il faudra une prestation plus aboutie que celle de la semaine dernière pour engranger des points contre une équipe qui a retrouvé la totale confiance. "J'espère qu'on pourra reproduire notre prestation du match contre le Standard. Il y avait de l'intensité, on s'est arraché dans les duels, on s'est battu pour aller chercher cette victoire."

Yves Vanderhaeghe en est convaincu, c'est par ces principes-là que passera aussi un bon résultat contre la Gantoise. Et, avec seulement six unités de retard sur OHL et Anderlecht, Courtrai pourrait même en profiter pour se rapprocher du top 4...