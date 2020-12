Miazga et Mukairu comprennent Murillo : "C'est difficile de ne pas voir sa famille"

Anderlecht avait laissé son défenseur panaméen rentrer au pays pour les fêtes de fin d'année, ce que ses équipiers comprennent bien.

Michael Murillo était absent pour la dernière de 2020 : le latéral anderlechtois a été autorisé par le club à rentrer au Panama voir sa famille pour la première fois depuis l'explosion de la crise du coronavirus. Killian Sardella le remplaçait sur son flanc, s'acquittant bien de sa tâche. Et du côté des joueurs d'Anderlecht, pas de place pour la jalousie.

"Non, je ne suis pas jaloux d'Amir", rigole Matt Miazga. "Il n'a pas revu sa famille depuis bien longtemps, c'est difficile. Le Panama, ce n'est pas la porte à côté. J'ai eu la chance, pour ma part, de voir ma famille l'été dernier. On est contents pour lui". Paul Mukairu acquiesce : "Notre famille nous manque mais nous sommes une grande famille dans le vestiaire et nous nous soutenons les uns les autres".