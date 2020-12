Théo Defourny va rester dans les buts

Arrivé cet été comme doublure d'Ortwin De Wolf, le portier formé à l'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner de très belles prestations chez les Pandas.

Théo Defourny sera dans les buts d'Eupen contre Zulte Waregem ce mardi soir. "Il sera de nouveau titulaire. Il réalise de très belles prestations ces dernières semaines et nous voulons qu'il poursuive ses bonnes performances. Ortwin De Wolf est toujours là et cela permet une bonne concurrence", a confié Benat San José en conférence de presse.

Menno Koch devrait être aligné d'entrée de jeu également. Le Néerlandais ne jouait pas en début de saison, et engrange du temps de jeu depuis qu'Eupen a dû se passer des services de nombreux joueurs touchés par le Covid-19. "Le fait de n'avoir pas joué beaucoup n'est pas important à mes yeux. Je dois juste être fit et prêt afin de pouvoir répondre présent quand l'entraîneur fait appel à moi. Si je fais bien mon job, j'aurais alors plus de minutes de jeu. Nous vivons une saison particulière mais il faut faire avec", a confié le Néerlandais qui ne devrait pas quitter le Kehrweg cet hiver.

"Je suis focus sur Eupen et je ne pense pas à un départ. Si une offre arrive sur la table, mon agent viendra m'en parler. Je n'ai rien entendu, mais j'avoue que j'ai pas envie de partir", a conclu Koch.