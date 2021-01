Un titre, des supporters et son avenir: Philippe Clement s'exprime sur 2021

Philippe Clement voit arriver l'année 2021 avec ambition: le titre, l'importance des supporters dans le football et le départ d'Ivan Leko sont au coeur de ses déclarations.

Dans l'émission "De Zondag" ce dimanche, Philippe Clement s'est exprimé sur ses envies pour 2021: "J'ai particulièrement hâte de jouer à nouveau devant des supporters", a déclaré Clement. "Je suis quelqu'un qui sait garder le contrôle de ses émotions, mais en 2020 un moment m'a touché: la rencontre face à Waasland-Beveren, avec le retour des supporters. Cela m'a donné beaucoup d'émotions".

Les supporters ajoutent, selon Philippe Clement, un plus au football: "Tout le monde est bien conscient de l'apport des supporters, quand ils sont dans les gradins et qu'ils chantent. C'est pour ceux aussi que nous faisons ce boulot".

Philippe Clement est aussi revenu sur le départ d'Ivan Leko pour Shanghai SIPG. L'entraîneur des Gazelles affirme sa volonté de rester au Club: "Aucun montant ne me fera quitter le Club de Bruges. Mon seul but, c'est d'être champion avec Bruges et cette fois fêter ce titre avec les supporters".