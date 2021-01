Franky Vercauteren sur ses retrouvailles avec Mbokani : "S'il marque encore 25 buts, je serai heureux de retravailler avec lui"

À propos d'anciennes connaissances mais aussi de nouveaux visages, Vercauteren parle de son noyau et de son staff.

Après 13 ans, Franky Vercauteren et Dieumerci Mbokani travaillent à nouveau ensemble. Lorsqu'on lui a demandé s'il attendait avec impatience la collaboration, le nouveau T1 de l'Antwerp a répondu avec un sourire:

S'il marque encore 25 buts, je serai heureux de retravailler avec lui

Bien sûr, une question sur le tumultueux Didier Lamkel Zé ne pouvait pas être manquée. Frank Vercauteren a évité la question en disant qu'il est encore trop "petit" au club pour faire des déclarations sur des joueurs individuels ou sur le noyau.

Le staff de l'Antwerp sera conservé pour le moment. En raison du départ d'Edward Still (avec Ivan Leko en Chine), un certain nombre de tâches restent à accomplir. Il sera examiné en interne comment celles-ci seront réalisées.

On ne sait pas encore quand Frank Vercauteren dirigera son premier entraînement sur le terrain. Il a été testé pour le COVID-19 avant son départ en Russie et à nouveau en Belgique. Il suivra les mesures nécessaires et ne dirigera qu'ensuite son premier entraînement.

Le dernier mot de la conférence de presse venait de Sven Jaecques: "La raison pour laquelle l'Antwerp a choisi Frank Vercauteren vient du package complet. Tout d'abord, son expérience et son palmarès. Il a déjà beaucoup gagné dans sa vie. Le deuxième aspect est qu'il veut garder ce qui est bon et en tirer parti. Tout cela accompagné de son enthousiasme qui est en phase avec l'ambition du club est le mélange idéal pour un mariage réussi".