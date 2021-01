Eupen lance son mois infernal : sept matchs en janvier pour définir la saison des Pandas

L'AS Eupen est à l'aube d'une folle série : les Pandas disputeront sept matchs entre ce mercredi 6 janvier et le 30 janvier prochain. C'est un peu plus d'un match tous les quatre jours. Début février, Benat San José en saura déjà beaucoup sur le visage de sa fin de saison ...

C'est le mois de tous les possibles au Kehrweg : les Pandas sont actuellement quinzièmes de D1A, à deux petits points du barragiste et trois de la lanterne rouge, mais comptent deux matchs de retard sur les autres équipes. Une victoire ce soir ? L'AS Eupen dépasse Malines et Saint-Trond. Un 6/6 sur leurs matchs en retard ? Les germanophones se retrouvent (virtuellement) dans le top 8. La D1A est serrée à ce point cette saison ...

Rattraper les points perdus face à Zulte Waregem

Avec 5 matchs à domicile sur les 7 à venir, Eupen pourrait voir venir le mois de janvier avec optimisme. Mais le coronavirus fait relativiser cet avantage (même si personne n'aime se rendre au Kehrweg en plein hiver), et les futurs adversaires accueillis aussi : après Genk, ce seront rien moins qu'Anderlecht, le Beerschot et l'Antwerp qui se déplaceront à Eupen. L'Excel Mouscron est le seul concurrent direct au maintien reçu, le 30, pour finir la série.

Les hommes de Benat San José auraient pu entamer cette série dans une autre situation, mais une fin de match calamiteuse face à Zulte Waregem (2-3) en aura décidé autrement (la défaite à Bruges est bien moins fâcheuse). Dès ce soir, Eupen espère déjouer les pronostics et rattraper ce faux-pas pour ne pas entamer son mois infernal sur de mauvaises bases.

Une chose est sûre, dans une vingtaine de jours, les Pandas seront presque fixés sur leurs ambitions. Une belle série peut les éloigner confortablement de la zone rouge et leur permettre de rêver au top 8 ; une mauvaise les forcera à regarder vers le bas et à lutter pour leur maintien encore longtemps. On tremblera un peu au Kehrweg, et pas que de froid, dans les semaines à venir ...