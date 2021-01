De la lutte pour le maintien aux portes du top 4, les Côtiers doivent "garder les pieds sur terre"

Le KVO aura un très joli coup à jouer, mardi soir, contre Eupen. Les Côtiers disputeront un match d'alignement qui pourrait leur permettre de revenir à un point de la quatrième place. Et dire qu'il y a quelques semaines à peine, ils étaient à la lutte dans le bas de classement.

En plus d'une belle victoire contre in candidat au top 4, le KV Ostende a aussi confirmé samedi soir, en disposant du Sporting de Charleroi. Les Ostendais ont démontré qu'il fallait compter avec eux et qu'après un début de saison mi-figue, mi-raisin, ils avaient trouvé la bonne formule.

"Ne pas regarder trop loin"

Et pour cause. Le KVO a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres et glané 12 de ses 28 points en à peine plus d'un mois. Treizième de Pro League début décembre, avec cinq petits points d'avance sur le premier menacé, l'équipe d'Alexander Blessin pourrait rejoindre l'Antwerp à la sixième place et revenir à un point du top 4, en cas de victoire contre les Pandas ce soir.

Suffisant, évidemment, pour aiguiser les ambitions des Côtiers. Au point de penser aux playoffs 1? "J'aime voir les joueurs en confiance et les entendre dire qu'ils veulent viser le top 4. Mais on doit garder les pieds sur terre. On ne doit pas regarder trop loin. Le match qui vient est toujours le plus important", tempère le coach ostendais.

"Un match très difficile contre Eupen"

Mêlme si Alexander Blessin ne conteste pas les progrès réalisés par sa jeune équipe ces dernières semaines. "On a appris des erreurs qu'on commettait en début de saison et on a franchi un palier, c'est vrai. Mais il faut y aller étape par étape", insiste-t-il.

Et avant de penser à Bruges, à l'Antwerp et au Standard, qui se dresseront sur la route de son groupe fin décembre, Alexander Blessin est concentré sur la réception d'Eupen, une équipe dont il se méfie. "Ils viennent de battre le Cercle, un match très important pour eux, donc ils vont venir ici en confiance. Ce sera un match très difficile." Un match très difficile qui pourrait compter dans la saison des Côtiers...