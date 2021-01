L'Antwerp l'emporte à Gand pour la première de Vercauteren sur le banc !

Pour la vraie première de Franky Vercauteren sur le banc de l'Antwerp, le Great Old s'est imposé du côté de La Gantoise.

Après le désastre malinois, l'Antwerp avait à coeur de rebondir, surtout maintenant que son nouvel entraîneur Franky Vercauteren est enfin sorti de quarantaine et peut prendre place sur le banc. Un déplacement du côté de La Gantoise n'est cependant pas le baptême du feu le plus aisé pour l'expérimenté nouveau T1.

Dans un match franchement faible en termes d'occasions, c'est cependant Gand qui obtiendra la plus grosse opportunité dès le début de la seconde période : Yaremchuk est stoppé par Alireza Beiranvand, encore parti à la faute, mais l'Iranien est sauvé par son poteau sur le penalty signé Kums (50e).

Beiranvand, en dehors de cette phase, sauvera cependant ses couleurs à plusieurs reprises durant la rencontre, et ce après ... l'ouverture du score signée Martin Hongla (75e, 0-1). Face à un Gand globalement plus entreprenant, l'Antwerp pragmatique version Vercauteren prend trois points très importants au vu des résultats de Charleroi, Genk et Anderlecht !