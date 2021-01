Coupe de Belgique : Rupel Boom déclare forfait, Eupen rejoint les huitièmes de finale

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Rupel Boom (Nationale 1) a décidé de déclarer forfait pour le 16e de finale de Coupe de Belgique programmé le mardi 2 février face à Eupen.

Après Dessel Sport, c'est au tour de Rupel Boom de renoncer à la Coupe de Belgique. Grâce à ce forfait, Eupen est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Croky Cup, et ce, sans avoir joué.

Une bonne nouvelle pour les Pandas et leur calendrier surchargé qui devait comporter 13 matchs entre le 26 décembre et la mi-février. "C'est bien car cela allège un peu notre programme et permet aux joueurs de disputer un match en moins", a confié Benat San José ce mardi matin. "Toutefois, c'est dommage pour le football car la Coupe permet aux petites équipes d'affronter des clubs de D1A. Mais bon, nous voilà en huitième de finale", a souligné le technicien espagnol.

En huitième de finale, Eupen jouera contre Zulte Waregem ou l'Olympic Charleroi. Les huitièmes de finale se dérouleront entre le 9 et le 11 février.