Nouveaux cas de Covid-19 au KV Ostende, deux absents de plus cette semaine

Le KV Ostende affrontera le FC Bruges sans son capitaine, Kevin Vandendriessche.

Le KVO se déplace ce mercredi à Bruges et devra se passer de Kevin Vandendriessche, son capitaine, mais aussi du vice-capitaine Théo Ndicka : tous deux ont été testés positifs au coronavirus cette semaine, et s'ajoutent donc à la liste des absents pour cause de Covid-19 chez les Côtiers.

Arthur Theate, Guillaume Hubert, Brecht Capon et François Marquet ont également été mis en quarantaine après avoir été contrôlés positifs, ce qui porte le total de joueurs indisponibles à 6 - juste sous le quota nécessaire pour demander un report de match.