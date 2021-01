Pioli n'accable pas Saelemaekers : "Il avait le coeur brisé"

Alexis Saelemaekers a fait son retour sur les terrains après quelques semaines d'absence pour blessure ... et n'aurait pas pu imaginer vraiment pire, puisque le Diable Rouge a été expulsé après deux cartons jaunes en quelques minutes.

Le caractère d'Alexis Saelemaekers lui a encore joué des tours : pour la seconde fois depuis son arrivée à Milan, le latéral a été exclu pour deux cartons jaunes en quelques minutes. Heureusement pour lui, le score était déjà acquis (0-2) et les Lombards se sont imposés. Stefano Pioli, le coach de l'AC Milan, a défendu son joueur. "Le garçon est encore en train d'apprendre. Il s'est excusé auprès de toute l'équipe", relate-t-il à Milan TV. "Il avait le coeur brisé".

Saelemaekers est entré au jeu à la 66e et a pris deux cartons en cinq minutes (68e, 74e). "Je ne veux pas le défendre, mais ce sont deux jaunes imméritées. Mais c'est vrai qu'il doit devenir plus lucide et apprendre de cette erreur, ne pas être pris dans le feu de l'action", reconnaît Pioli. "Il avait fait la même erreur à Naples également (deux cartons jaunes en quelques minutes), mais j'avais apprécié son attitude après le match".