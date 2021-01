Benat San José sait que ses joueurs sont fatigués: "Le plus important, c'est la récupération"

Eupen a joué tous les trois jours depuis le 6 janvier et cela commence à tirer dans les mollets.

Depuis le début du mois de janvier, Eupen a accumulé les rencontres: 6 matches en 17 jours. De quoi fatiguer les organismes des joueurs. Benat San José, le T1 des Germanophones, est revenu sur cette période délicate en conférence de presse".

"La période a été dure pour nous, il y a eu le Covid, puis les matches se sont accumulés. On a une équipe pour jouer le championnat, pas pour jouer tous les trois jours. Je suis fier de ce que les garçons ont fait, on a pris des points et on sent qu'on peut encore prendre des points."

Du coup, les semaines sont difficiles pour les entraîneurs: "Le plus important, c'est la récupération, soigner les petites blessures, tenter de récupérer les blessés. On essaie tout de même de préparer l'équipe pour le prochain match avec des séances vidéos. On essaie de faire de notre mieux".

Ce mardi, Eupen recevra l'Antwerp à 18h45.