Les arbitres de la 25ème journée, dont le choc Club Bruges - Standard, sont connus

Le Standard est invaincu depuis l'arrivée de Mbaye Leye, alors que le Club de Bruges survole le championnat. Le duel de ce dimanche sera donc l'objet de toutes les attention. L'arbitre de ce match sera Nicolas Laforge... qui avait déjà arbitré le match aller à Sclessin. Il avait sifflé un penalty que les Brugeois avaient contesté sur et en dehors de la pelouse.

Lawrence Visser sera le coach du match Eupen - Mouscron, Erik Lambrechts sera lui au sifflet pour Anderlecht - La Gantoise.

Find out the appointments for matchday 2️⃣5️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/vaFbmZv4BD