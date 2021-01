Ognjen Vranjes, un nouveau guerrier au cœur de l'armada zébrée

À peine arrivé, déjà sur le pont. Comme Jordan Botaka avant lui, Ognjen Vranjes aura à peine eu le temps de découvrir ses nouvelles installations avant de faire ses premiers pas avec le maillot de Charleroi. Et il a déjà montré des qualités qui seront utiles aux Zèbres dans leur opération reconquête.

Ognjen Vranjes était sur une voie de garage à Anderlecht. Et, là encore comme Jordan Botaka, en manque de rythme en arrivant à Charleroi. On a pourtant pensé qu'il allait finir par s'imposer chez les Mauves. Le Bosnien avait enchaîné quatre rencontres pleines en début de saison et il avait su convaincre Vincent Kompany.

"De l'envie et du caractère"

Mais le Covid-19 et une quarantaine forcée s'en sont mêlés. Le duo Matt Miazga-Hannes Delcroix a émergé dans l'axe de la défense anderlechtoise et Ognjen Vranjes n'a plus du tout eu voie au chapitre. C'est comme ça qu'il a débarqué à Charleroi, où il espère bien engranger des minutes et définitivement mettre les amateurs de football belge d'accord.

Pour ça, il pourra compter sur un entraîneur qu'il connaît déjà. Karim Belhocine et le défenseur bosnien se retrouvent après s'être côtoyés au Sporting d'Anderlecht. Et le T1 carolo est convaincu par les qualités de sa dernière recrue. "C'est un garçon qui a de l'envie et beaucoup de caractère et c'est pour ça qu'on l'a fait venir", note Karim Belhocine.

"Vraiment pas mal pour une première"

Ognjen Vranjes l'a d'ailleurs déjà démontré mercredi contre OHL. "Il n'a fait qu'un seul entraînement, mais il m'a dit que si j'avais besoin, je pourrais compter sur lui et je le félicite parce qu'il a répondu présent. Dans la mentalité, dans le jeu, dans les duels: il a fait son match."

Le Bosnien a d'ailleurs aussi séduit son compère en défense centrale. "On ne s'est entraîné que 45 minutes ensemble et, pour une première, c'était vraiment pas mal. On doit encore apprendre à se connaître, mais je pense qu'on peut faire le job ensemble d'ici la fin de la saison."

L'arrivée d'Ognjen Vranjes risque en tout de rabattre les cartes dans un secteur qui manquait sans doute de concurrence. Steeven Willems, qui est à l'arrêt depuis le déplacement à Ostende, et Modou Diagne, qui était sur le banc mercredi, sont d'ores et déjà prévenus.