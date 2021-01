Kompany relativise : "Ca n'allait pas être journée portes ouvertes contre un tel adversaire"

Nouveau match nul pour un Anderlecht qui stagne et manque d'idées offensives. Mais face à La Gantoise, Vincent Kompany n'y voit pas de quoi s'inquiéter.

Anderlecht peine à marquer de plein jeu ces dernières semaines : après un 0-0 contre Waasland-Beveren, un 1-1 avec but sur penalty à la 93e à Mouscron, voilà que les Mauves ont encore dû concéder un nul vierge contre La Gantoise. "Cela fait un petit temps maintenant que nous nous créons des occasions, et je suis satisfait de cela, mais sans être efficaces, c'est vrai. Les résultats ne sont pas positifs", reconnaît Vincent Kompany, qui refuse d'y voir une tendance propre à l'An Neuf. "Pourquoi se focaliser sur 2021 (nda : 4 buts inscrits, dont 3 sur penalty en 2021) ? Il n'y a que quelques jours d'écart entre le dernier match de 2020 et le premier de 2021. Ce qu'on doit se dire désormais, c'est que c'est une nouvelle saison qui commence désormais et qu'elle est composée de neuf matchs".

C'était un match entre équipes qui concèdent peu d'occasions

Face à La Gantoise, cependant, l'entraîneur du RSC Anderlecht ne pointe pas du doigt l'inefficacité des Mauves : "On savait que ce ne serait pas journée portes ouvertes face à un adversaire d'une telle qualité ! Ca a été un match entre équipes qui ont bien travaillé et qui sont organisées de façon à concéder peu d'occasions. Malgré ça, nous nous en sommes créés", souligne Kompany. "On sait qu'on est dans une série lors de laquelle on concède peu et on marque peu, voilà tout. Il faut persévérer. Ce n'est pas comme si nous affrontions une équipe bien plus faible, ce n'est pas un match après lequel on se dit "Il faut toujours gagner ce match". La Gantoise est en progression et intègre les principes d'un nouveau coach", estime le coach anderlechtois.