John van den Brom explique pourquoi Dessers est resté sur le banc

Le KRC Genk a été tenu en échec ce week-end du côté du KV Malines (0-0). Les Limbourgeois ne sont pas parvenus à marquer, chose rare.

John van den Brom était plutôt satisfait à l'issue de la rencontre après le nul de son équipe en déplacement. "Le match s'est bien déroulé. Nous étions venus ici pour prendre le contrôle du match et marquer, mais nous n'avons finalement pas réussi", a expliqué l'entraîneur du KRC Genk.



"Nous n'avons pas bien commencé et il nous a fallu au moins 10 minutes pour nous mettre dans notre rythme. C'était 0-0, mais un match très divertissant à regarder. C'est un résultat mérité et nous avons maintenant une semaine pour préparer le match contre Anderlecht", a expliqué l'ancien T1 des Mauves. En effet, Thes Sport a déclaré forfait et Genk est donc directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Croky Cup.

Cyriel Dessers est resté sur le banc, John van den Brom en a expliqué les raisons. "Je sais que j'avais encore Dessers comme atout pour débloquer le score, mais je ne vais pas commencer à remplacer comme ça. Je le ferai monter dans un match quand j'en aurai besoin ou que je le jugerai nécessaire. Dans une partie comme celle-ci avec un rythme élevé, il n'est pas facile non plus d'amener quelqu'un", a conclu le coach de Genk.