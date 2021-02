Un joueur de l'Antwerp dans le viseur de Saint-Trond

Le joueur formé au FC Porto avait rejoint le matricule 1 en juillet 2019. Mais depuis son arrivée, le défenseur central n'a presque pas joué au Great Old.

Junior Pius est devenu excédentaire du côté de l'Antwerp. Le Nigérian n'a pas droit au chapitre puisqu'il n'a disputé que 340 minutes depuis le début de la saison.

Le défenseur central veut plus de temps de jeu et cela tombe bien étant donné que Saint-Trond et Nancy aimeraient s'attacher ses services, selon Het Nieuwsblad. Il reste à voir s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert définitif.