🎥 Le retour de Nabil Dirar : "Conseiller les jeunes pour qu'ils ne fassent pas mes erreurs"

Nabil Dirar a fait un retour-surprise au FC Bruges en fin de mercato. L'ailier d√©barque du Fenerbah√ße o√Ļ il avait peu de temps de jeu cette saison.

Le Club de Bruges a partagé une vidéo dans laquelle on voit Nabil Dirar (34 ans) mais aussi Tahith Chong (21 ans) découvrir - ou redécouvrir, dans le cas du Marocain - les installations du Jan Breydel. Dirar semble très heureux de revenir : "Mon aventure en Blauw & Zwart n'était pas finie", sourit-il.

"Quand je suis arrivé à Bruges étant jeune, j'avais plein d'objectifs et je suis resté un peu sur ma faim. J'espère pouvoir gagner quelque chose avec cette belle équipe". Nabil Dirar a porté les couleurs du Club de 2008 à 2012, sans y remporter de trophée. "J'ai fait des erreurs quand j'étais jeune et je ne veux pas que ces jeunes-là fassent les mêmes erreurs que moi. Je veux qu'ils fassent une bonne carrière et prennent soin d'eux".