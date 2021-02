Drazen Brncic sort la tête haute: "Fier de mes joueurs"

Drazen Brncic et ses joueurs ont tout donné contre le Sporting d'Anderlecht mais cela n'a pas été suffisant.

Drazen Brncic, l'entraîneur du RFC Liège, est très positif à propos de la prestation de ses joueurs, qui se sont inclinés mais qui ont montré un beau visage à la Belgique entière.

"Je suis fier de mes joueurs. Ils ont effectué une belle prestation", a déclaré le coach des Liégeois après la rencontre. "Ils ont appliqué beaucoup de rigueur en y mettant du cœur. On veut tout donner sur le terrain, avec la manière. C'est digne du RFC Liège. On a montré une très belle organisation tout en amenant du danger.

En perfectioniste qu'il est, Drazen sait que cette défaite aurait même pu être évitée: "On a pris le premier goal après un moment d'inattention mais je ne peux rien leur reprocher. On doit désormais penser à l'avenir, on ne sait pas si on continuera à s'entrainer ou si on s'arrêtera. Je ne sais pas encore répondre à ça maintenant."