Kompany sous le charme de sa pépite: "N'oubliez pas qu'il n'a que 18 ans"

Anouar Ait El Hadj a marqué son premier but chez les pros sur la pelouse de Genk, un but qui vaut trois points. Sa prestation a aussi été étincelante.

En conférence de presse, Vincent Kompany est revenu non pas sur la prestation mais plutôt sur l'enchaînement de bonnes rencontres de son petit joueur créatif Anouar Ait El Hadj.

"Est-ce que je suis surpris? Non", déclare d'emblé Kompany en conférence de presse. "Il a un profil atypique, c'est un numéro 10 qui est toujours bien positionné et qui se bat. Il sait aussi comment bien défendre. Il fait entre 12 et 13 km par match, et il peut le faire trois fois par semaine, j'ai de la chance de travailler avec des joueurs comme ça."

Son caractère est aussi mis en avant par Vince The Prince: "C'est un garçon calme, qui travaille, qui ne se met pas en avant. Il bosse comme quelqu'un qui travaille dans un champ, mais il a en plus les qualités d'un artiste. Dans le foot moderne, ces profils sont importants. N''oubliez surtout pas qu'il vient d'avoir 18 ans".