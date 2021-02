Didier Lamkel Zé est devenu indispensable du côté de l'Antwerp: "Le matricule 1 devrait remercier Ivan Leko d'être parti"

Le Camerounais n'arrête pas de se montrer décisif avec l'Antwerp.

René Vandereycken fait l'éloge de l'approche de l'Antwerp dans l'affaire Lamkel Zé. "Je ne pense pas que punir quelqu'un pour ses pitreries en ne le laissant pas jouer soit la bonne option", a déclaré l'ancien entraîneur de l'équipe nationale à Het Nieuwsblad. "Vous finissez toujours par punir votre propre équipe. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux aligner vos onze meilleurs éléments", a-t-il confié.

"Lamkel Zé a encore marqué un beau et important but dans un derby tendu. J'aurais aimé le voir à l'entraînement dans un maillot du Beerschot, ou entrer dans le complexe d'entraînement dans une voiture mauve avec un gros ours en peluche sur le siège passager. Qu'auraient-ils dit alors ? Auraient-ils vu l'humour dont fait preuve le joueur ?", a souligné l'ancien coach.

© photonews

Vandereycken explique pourquoi Lamkel Zé cartonne avec le matricule 1. "En fait, les Anversois devraient également remercier Ivan Leko pour son départ, car sous Leko, il aurait été très difficile de laisser jouer Lamkel Zé. Avec Vercauteren comme nouvel entraîneur, les compteurs étaient remis à zéro et ils faisaient table rase du passé. Puis d'une part, il est presque indispensable en ce moment, surtout maintenant que Mbokani est sorti".

Il y avait également des raisons financières pour ne pas laisser partir Lamkel Zé. "Et deuxièmement : Luciano D'Onofrio n'est pas un imbécile. S'il l'avait vendu maintenant, il aurait dû le céder à un prix beaucoup plus bas, car tout le monde savait qu'il devait partir. Cela aurait été une grosse perte", a conclu René Vandereycken.