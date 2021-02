Laurent Henkinet, des débuts particuliers : "C'est mon job d'être prêt"

Quels débuts pour Laurent Henkinet : près d'un an après son dernier match, le n°2 du Standard de Liège a joué ... 120 minutes, et dû se coltiner une séance de tirs au but dans la neige.

Des débuts "rêvés" pour Laurent Henkinet ? Le portier du Standard a en tout cas été élu Homme du Match après sa prestation, la première sous les couleurs du Standard de Liège. "L'idéal aurait été de jouer 30 minutes de moins", rigole-t-il au micro de RTL Sport. "Mais voilà, il fallait aller au bout. Ca glissait, ce n'était pas évident car en tant que gardien, dès que tu choisissais le mauvais côté, c'était fichu. Mais pour un début, oui, c'est positif".

Mon rôle, je l'ai accepté en arrivant

Les tirs au but ne sont jamais un plaisir pour personne ... mais au moins, un gardien n'a "rien" à y perdre. "On doit toujours être prêt pour ce genre de séances, juste au cas où. Comme je l'ai dit, le plus dur est le manque d'appuis, sans ça je pense que moi ou Jakubec aurions pu en sauver un ou deux de plus", souligne Henkinet. "C'est particulier de jouer par -6 ou -7 et avec ce gel".

Arrivé l'été dernier dans un rôle de joker, Henkinet n'avait plus joué depuis 11 mois. "J'étais venu en connaissance de cause, c'est mon job d'être prêt si quelque chose arrive à Arnaud (Bodart). Ce sont des débuts particuliers, d'avoir été jusqu'aux tirs au but, qui plus est contre mon ancien club".