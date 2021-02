Pas de plafond salarial en D3 et en D4 anglaise

Le syndicat anglais des joueurs a obtenu, auprès d'une commission d'arbitrage indépendante, l'annulation du plafond salarial qui avait été mis en place par les clubs de League One (Division 3) et League Two (Division 4).

En août 2020, les clubs de League One (Division 3 anglaise) et League Two (Division 4) avaient voté un règlement pour introduire unilatéralement un plafond salarial de 2,9 millions d'euros par effectif pour la D3 et de 1,7 million pour la D4.



Une initiative qui avait été contestée par le syndicat des joueurs. Ce dernier vient d'obtenir gain de cause ce mardi. Une commission d'arbitrage indépendante a en effet annulé cette réglementation. Les clubs concernés vont donc devoir trouver d'autres solutions pour faire face à la crise, le syndicat des joueurs se déclarant "ouvert au dialogue".