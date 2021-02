Steve De Ridder amer après sa défaite contre Genk : "Je sais ce que cela représente pour nos fans"

Genk a éliminé Saint-Trond en Coupe de Belgique ce mercredi soir en s'imposant sur le plus petit écart (1-0). Le capitaine des Canaris était évidemment déçu à l'issue de la rencontre, surtout après une défaite lors du derby limbourgeois.

Paul Onuachu a offert la victoire à Genk lors des dernières minutes de la rencontre. "La déception est énorme, car je sais combien c'est important pour les supporters. C'était une excellente occasion de donner de la couleur à notre saison", a déclaré Steve De Ridder. "Nous avons pu mettre un peu plus de pression après la pause et sommes parvenus à les embêter un peu. Nous pensions nous diriger vers les prolongations mais ils ont marqué dans les derniers instants. C'est vraiment dommage", a souligné l'ancien joueur de Lokeren.

Le STVV va pouvoir se concentrer sur le maintien désormais. "Maintenant, l'accent est mis sur le championnat, où nous voulons prendre le plus de points possibles et ainsi atteindre notre objectif le plus vite possible".