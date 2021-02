Diaby savoure : "J'avais un peu oublié ce que ça fait de marquer"

Enfin : Abdoulay Diaby a retrouvé le chemin des buts, pour la première fois depuis son arrivée au RSCA. De quoi donner le sourire au Malien.

L'entrée au jeu d'Abdoulay Diaby a fait exploser la défense de l'Union déjà aux abois : la nouvelle recrue anderlechtoise a provoqué et transformé un penalty, avant de s'offrir un doublé sur un service de Dauda. "Rentrer, avoir du temps de jeu et marquer m'a fait du bien, je suis venu ici pour ça", se réjouit-il après le match au micro de RTL Sports, avant de confesser : "J'avais un peu oublié ce que ça fait de marquer". Le dernier but de Diaby avec les pros datait en effet de juillet dernier avec le Besiktas.

L'intégration de Diaby au groupe du RSCA se fait semble-t-il avec succès. "J'ai été très vite intégré, mais je suis patient : je sais que je ne suis pas encore à 100%, il faut le dire. J'acquiers du rythme et quand j'en aurai vrament, ce sera mieux pour l'équipe et pour moi", estime le Malien. "Le coach a un plan de jeu qui marche très bien et l'équipe travaille dur, il faut continuer comme ça jusqu'en fin de saison".