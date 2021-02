Le Sporting de Charleroi au défi de la "meilleure équipe de Belgique"

Sortis de la Coupe de Belgique, les Zèbres ont désormais huit rencontres pour tenter d'accrocher une place dans le top 4. Avec un sacré défi à venir contre le Club de Bruges, qui marche sur le football belge depuis la fin d'année 2020.

"Il va falloir très vite lever la tête car on a un gros match qui nous attend, contre la meilleure équipe de Belgique": c'est ce que disait Massimo Bruno après l'élimination en Coupe de Belgique sur la pelouse de la Gantoise.

Les Zèbres mesurent l'ampleur du défi qui les attend ce dimanche contre le leader du championnat. Mais ils pourront repenser à leur victoire du match aller en montant sur la pelouse. "Les deux équipes ont évolué depuis", tempère Karim Belhocine au micro de RCSC TV. "Mais on peut se servir de choses qu'on a bien faites au match aller. Comme on peut se servir de choses qu'on a bien faites en première mi-temps lors des dernières rencontres."

Le coach du Sporting de Charleroi le sait, c'est un Club de Bruges en pleine bourre qui attendra ses hommes, dimanche après-midi. Mais il ne part évidemment pas battu d'avance. "Le Club est très fort. Tous les observateurs disent que c'est l'équipe au-dessus du lot et c'est aussi ce que montrent les points, les résultats et les noms. Mais un match de D1 se joue entre deux équipes professionnelles et heureusement les résultats ne sont pas décidés à l'avance. Et parfois, l'équipe qui n'est pas favorite surprend. C'est la beauté du foot."