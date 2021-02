La Pro League travaille au retour du public en D1A pour la fin de saison !

Depuis octobre dernier, la Pro League est à nouveau à huis-clos. Une vraie catastrophe financière pour les clubs, mais aussi un crève-coeur pour les joueurs. Les instances belges réfléchissent à une solution.

Dans des propos rapportés par Sporza, le porte-parole de la Pro League Stijn Van Bever a en effet révélé que les instances dirigeantes du football travaillaient à des matchs "tests" afin de prouver aux autorités que le retour du public était envisageable si les conditions sanitaires continuaient à s'améliorer. "Nous voulons qu'il y ait des perspectives", déclare-t-il. "Nous voulons des perspectives pour les clubs et les supporters. Pour cette saison déjà, et bien sûr pour la saison prochaine".

Selon la Pro League, si certains espaces comme les jardins zoologiques peuvent être autorisées, les stades pourraient eux aussi rouvrir leurs portes. "Une visite au stade n'est pas plus dangereuse qu'une visite au zoo", relaie Van Bever. L'objectif, ambitieux : les Playoffs. "Nous espérons pouvoir à nouveau autoriser les supporters durant les Playoffs, même à titre partiel. Nous proposons de sélectionner quelques matchs qui feront office de tests, comme aux Pays-Bas. Les supporters y sont testés au préalable et après la rencontre, doivent remplir une checklist deux semaines après le match", explique le porte-parole de la Pro League. La proposition a été faite aux Ministres des Sports et de l'Intérieur, qui ne sont pour l'instant "pas favorables mais pas totalement opposés".