Piqués au vif par le Tweet de Genk: "Parfois, c'est mieux de ne pas trop parler avant le match"

Le Racing Genk avait piqué le KVO la rencontre, les Côtiers ont pris beaucoup de plaisir à répondre sur leur terrain... qui était en très bon état.

Sur Twitter, les Limbourgeois avaient curieusement préfacé la rencontre. "Notre stagiaire a réalisé le visuel du jour de match. Aussi professionnel que le terrain de samedi." De l'humour, sans doute. Mais ça n'a pas du tout amusé les Côtiers. Le KVO a d'ailleurs répondu juste après la rencontre: "Une prestation professionnelle éblouissante de nos gars."

Et les joueurs ne cachent pas qu'ils ont été touchés par le tweet du KRC Genk. "Ça a été une source de motivation supplémentaire pour nous", explique Jelle Bataille.

"Le mieux, c'est de ne pas trop parler", enchaîne Arthur Theate. "Personne n'a apprécié dans le groupe qu'on parle de la sorte de notre terrain sur les réseaux sociaux. Tout le monde dans le club fait le maximum pour avoir un bon terrain. Et je pense que c'est le cas chaque semaine. Une fois, alors qu'il avait fait moins 10, ce n'était pas le cas et on lit ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas du tout apprécié un tel commentaire sur notre club."