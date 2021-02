📷 Un site sportif se trompe et place les U21 d'Anderlecht en... D1A !

Le célèbre site de résultats sportifs LiveScore a commis une petite erreur qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Parmi toutes les équipes de D1A, Anderlecht était la seule mentionnée en "U21". Si Kompany a décidé de miser sur la jeunesse depuis sa prise de fonction, il est difficile de croire que les espoirs du club pourraient rivaliser avec l'élite belge.

L'erreur a depuis été réparée par LiveScore qui affiche désormais Anderlecht sans la mention U21 dans le classement et les matches.

On nous respecte même plus haha ! On est considéré comme une équipe d’U21 par @livescore 😅😂 pic.twitter.com/gl3lbreOCw