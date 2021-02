Kompany cherche une explication : "Tu peux perdre, mais pas sans montrer ton identité"

Était-ce le pire match de la saison d'Anderlecht ? Peut-être. Les Mauves ont en tout cas paru amorphes et s'inclinent logiquement contre Courtrai. Vincent Kompany semblait peiner à mettre les mots sur la rencontre.

Plutôt que parler tactique ou animation, Vincent Kompany a préférer parler identité en conférence de presse : "Je ne peux remonter le moral de personne après un match pareil. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est permis de faire un non-match, d'avoir un mauvais jour. Ce qui n'est pas permis, c'est de ne pas retrouver son identité", regrette-t-il. "Anderlecht a des joueurs techniques, jeunes, qui ont de l'enthousiasme. Ils doivent oser jouer et aujourd'hui, ce n'était pas le cas".

Les Mauves ont en effet paru timorés. "Le risque fait partie du football, et l'équipe a eu peur de prendre des risques aujourd'hui, offensivement et défensivement. On a joué avec la peur", pointe Kompany. "Le pire match de notre saison ? En tant que coach, je dois rester calme. Le football est du show-business, on tire des conclusions après un, deux matchs. Oui, il y a deux mauvaises prestations. Mais il y a beaucoup plus de conclusions à tirer sur l'ensemble de la saison. Je ne peux qu'encourager mes joueurs à continuer à travailler à l'entraînement".