OHL peut-il refaire le coup? "L'avantage d'avoir déjà battu Bruges"

OHL ponctuera le programme de la 28e journée de Pro League par un déplacement au Club de Bruges. Avec l'intention de rééditer l'exploit du match aller.

Le 24 octobre dernier, au King Power Stadium, les Louvanistes avaient en effet dompté le champion en titre, grâce à des buts des inévitables Thomas Henry et Xavier Mercier. De quoi inspirer les troupes de Marc Brys, lundi soir, au Jan Breydel? "Peu d'équipes peuvent se vanter d'avoir battu le Club et c'est un avantage mental pour nous", estime Frédéric Duplus.

Et le défenseur louvaniste, sur la touche depuis trois mois et qui ne jouera pas lundi soir, espère que ses équipiers rééditeront l'exploit, même s'il sait le Club de Bruges "plus fort qu'à l'aller". "Le Club est dans une forme étincelante, mais si on utilise bien nos armes, on peut conquérir un résultat."

Avec une bonne opération à la clé? En cas de victoire OHL reviendra à hauteur de la quatrième place d'Ostende.