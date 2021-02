Réunion de crise à Genk : John van den Brom sur la sellette

Les Limbourgeois ont chuté à domicile contre le Beerschot ce week-end (1-2) et enchainent ainsi les mauvaises performances.

Au KRC Genk, le conseil d'administration a tenu une réunion de crise hier soir, comme le soulignent nos confrères de Het Nieuwsblad. Seul point à l'ordre du jour : le sort de l'entraîneur John van den Brom. Les Limbourgeois occupent toujours la troisième place du classement, mais affichent un piètre bilan de 8 points sur 30 en 2021.

Dans ce genre de situation, c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés. Pourtant, Van den Brom, son staff et le noyau semblent être sur toujours la même longueur d'onde, mais les résultats ne sont plus au rendez-vous. Il reste six matchs au technicien néerlandais pour redresser la barre du pensionnaire de la Luminus Arena.

Si Van den Brom est licencié, Genk devra accueillir son quatrième entraîneur cette saison. Genk pourrait communiquer aujourd'hui.