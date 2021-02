Futur back droit des Diables Rouges ? Hugo Siquet a un autre objectif en tête : "Laisser une trace au Standard de Liège"

Titulaire indiscutable sous les ordres de Mbaye Leye, le défenseur liégeois ne cesse d'impressionner au fil des rencontres.

Titulaire indiscutable depuis le début de l'année 2021, Hugo Siquet ne s'attendait pas à cela. "J'ai été opéré puis je suis revenu. Et deux mois après, je suis titulaire. Je suis bien entouré et je récupère très bien. Je vis au jour le jour donc je suis content de mon évolution mais je ne suis pas satisfait à 100% car je peux encore apporter plus. Je continue de travailler dur et j'effectue des séances supplémentaires pour progresser et gommer les erreurs. De plus, je visionne bien les vidéos pour améliorer mon positionnement", a précisé le joueur âgé de 18 ans qui ne prend pas le melon après les nombreuses éloges à son égard.

© photonews

Invité durant l’émission La Tribune en début de semaine, Jelle Van Damme avait fait l'éloge de Hugo Siquet. Pour l'ancien défenseur, c'est le joueur actuel des Rouches qui fera la plus belle carrière. "Hugo Siquet a énormément de potentiel. A son âge, il est incroyable. S’il garde les pieds sur terre et qu’il continue de travailler comme cela, il peut avoir une belle carrière. C’est le futur back droit de l’équipe nationale", avait expliqué le jeune retraité.

"Cela fait plaisir mais j'essaie de ne pas y prêter attention. Je reste calme et je ne pense qu'à m'améliorer et à laisser une trace ici au Standard de Liège, mon club", a conclu Siquet.