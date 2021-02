Anderlecht remporte le Clasico et plonge le Standard dans la tourmente

Choc au programme ce dimanche après-midi (13H30) avec le fameux Clasico. Le Standard de Liège reçoit le Sporting d'Anderlecht à Sclessin lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye pouvait compter sur Joao Klauss, pourtant encore incertain il y a deux jours. Le T1 des Rouches avait également décidé d'aligner Selim Amallah et Michel-Ange Balikwisha et de laisser Maxime Lestienne sur le banc. Côté anderlechtois, Vincent Kompany avait décidé de titulariser Abdoulay Diaby et Matt Miazga.

Certains observateurs évoquaient un Clasico de la peur tant l'enjeu de la rencontre était important pour les deux équipes qui veulent absolument faire partie du top 4. Néanmoins, les deux équipes ont directement proposé un jeu vers l'avant avec de l'engagement. Lawrence verra jaune rapidement et aurait même pu prendre le carton rouge.

😨 | Le @standard_rscl @rscanderlecht , une rencontre qui nous offre toujours de solides duels ! 👀 #STAAND pic.twitter.com/PRl064IZcf — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 28, 2021

La première occasion sera liégeoise avec un centre de Siquet à destination de Klauss qui enverra le cuir juste au-dessus du but de Wellenreuther (9e). Dix minutes plus tard, Bastien tentera sa chance à distance mais le ballon ne sera pas cadré (19e).

Après un cafouillage au sein de la défense liégeoise, Anderlecht ouvrira le score. Amuzu profitera d'une erreur de communication entre Bokadi, Bodart et Gavory pour faire trembler les filets (23e), 0-1.

Les Rouches réagiront via Carcela mais sa reprise sera captée en deux temps par le portier des Mauves (28e) tandis que la frappe puissante de Cimirot ira dans les tribunes (35e). Le score ne bougera pas à la pause malgré une belle opportunité bruxelloise avec un centre d'Amuzu à destination de Diaby (45e).

En début de seconde période, le Standard sera proche de revenir au score suite à un dégagement de Wellenreuther contré par Klauss mais le ballon ira juste à côté (56e). Alors que le Standard poussait, Anderlecht doublera la mise via une reprise de Lawrence déviée par Amallah (72e), 0-2.

Quelques minutes plus tard, Bodart effectuera un arrêt décisif sur une tête de Miazga (80e) avant de voir Selim Amallah réduire le score et relancer le suspense d'un superbe enroulé (83e), 1-2. Jackson Muleka ne sera pas loin d'égaliser mais sa reprise passera un poil au-dessus tandis que Dauda aura ensuite l'occasion de planter le troisième but des siens mais se loupera devant le but (88e). L'attaquant ghanéen tuera finalement la rencontre dans les arrêts de jeu lors d'une contre-attaque rondement menée par Nmecha (90e+4), 1-3.

Avec cette précieuse victoire, Anderlecht grimpe à la 5ème place avec 45 points au compteur et reste au contact d'Ostende qui compte une unité de plus. De son côté, le Standard perd à nouveau et continue de faire sur place en restant à la 10ème place. Le matricule 16 peut-il faire une croix sur les playoffs 1 après cette défaite à Sclessin contre le rival Anderlechtois ?