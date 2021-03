Kompany analyse ce qui a marché à Sclessin : "Je veux voir de l'enthousiasme"

Anderlecht traverse de véritables montagnes russes émotionnelles ces dernières semaines, mais Vincent Kompany a un crédo : "Don't believe the hype, don't believe the drama". Le coach du RSCA veut juste voir son équipe évoluer.

Vincent Kompany est cohérent : après une mauvaise prestation, le coach des Mauves, s'il sait reconnaître quand son équipe passe à côté de son match, ne va jamais tirer sur son équipe à boulets rouges ni jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans le même ordre d'idées, après une belle performance, Kompany reste calme : "Notre problème, ce n'était pas les occasions créées. Sur 15 matchs, il y en a bien 12 lors desquels nous nous étions créés assez d'occasions pour remporter les matchs", estime-t-il en conférence de presse à la veille du duel de Coupe face au Cercle de Bruges. "Mais il fallait retrouver l'essentiel : trouver les espaces, ne pas refuser les appels des attaquants. Par refuser, j'entends ne pas faire la bonne passe en cas d'appel, car l'attaquant va alors arrêter d'appeler le ballon et c'est très mauvais", explique l'ex-Diable Rouge. "Mais en tant que coach, ce que je veux surtout voir, c'est de l'enthousiasme chez mes joueurs. Indépendamment de l'adversaire et de ses qualités, ou du système que je mets en place, c'est l'enthousiasme qui va amener l'efficacité". On avait un peu sombré dans la facilité Cet enthousiasme et cette faim avaient disparu les semaines précédentes, à en croire Kompany. "Le pressing est l'une de nos qualités et est resté constant même dans nos mauvais matchs. Mais contre le Cercle et Courtrai, je trouve que nous avons un peu glissé dans la facilité, on a regardé le ballon", regrette-t-il. "Cette fois, l'aspect offensif correspond un peu plus à ce que je veux voir. Peu importe qui j'aligne en Coupe, je veux voir ce même enthousiasme et cette même animation offensive".





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Anderlecht - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (03/03).