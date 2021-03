Vincent Kompany rassure concernant Hannes Delcroix

Hannes Delcroix risque de ne pas être de la partie pour le match de Coupe face au Cercle, mais Vincent Kompany a tenu à rassurer à son sujet en conférence de presse.

Hannes Delcroix (21 ans) a pris un coup lors du Clasico de ce dimanche, mais dès après la rencontre, Vincent Kompany était plutôt optimiste. À raison : comme il l'a confirmé ce mardi en conférence de presse, le jeune défenseur central ne souffre que d'un oedème. Il n'est pas encore totalement exclu qu'il soit présent en quart de finale de Coupe.

"Les premières nouvelles sont bonnes, on va se concerter avec le staff. Ce n'est pas une question de prise de risque, on doit juste voir comment il se sent", explique Kompany. "Ce n'est pas une blessure qui risque de s'aggraver, ce n'est qu'un oedème. Ca peut le déranger dans son jeu et ça peut faire mal, donc on verra". Vu les options à disposition (notamment le jeune Lucas Lissens), Kompany pourrait donc être prudent et laisser son joueur au repos, mais l'absence de Delcroix ne sera pas longue.