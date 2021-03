Rob Schoofs très déçu après une élimination cuisante : "Soirée horrible, nous étions en retard sur tous les ballons"

Le Racing Genk a facilement effacé Malines pour rejoindre le dernier carré de la coupe de Belgique.

Le Kavé en a bavé à la Luminus Arena. Menés au score de deux buts après dix minutes de jeu, les hommes de Wouter Vrancken n'ont jamais été en mesure de bousculer les Limbourgeois.

Loués pour leurs performances ces dernières semaines, les 'Malinwas' ont sombré, au grand dam de Rob Schoofs, qui avait du mal à trouver les mots après la partie : "Je ne peux pas en dire tellement sur la rencontre. Ce fut une soirée horrible pour nous, nous étions menés de deux buts après dix minutes de jeu... Nous n'avons pas montré assez d'agressivité, nous étions en retard sur tous les ballons, dans les duels. Nous étions spectateurs plutôt qu'acteurs de la rencontre."

Le médian estime que le Kavé n'a tout simplement pas été à la hauteur : "Nous sommes parvenus à mettre un peu plus de pression en deuxième mi-temps, mais c'est à ce moment-là que le troisième but est tombé. Mais au final, nous n'avons rien à dire, nous n'étions pas en mesure de menacer notre adversaire, c'est dommage que cela se termine ainsi."

"Nous avons très mal joué. Si vous jouez comme ça contre Genk, cela se paie au prix fort. Et ils nous ont puni. Il n'y a rien de plus à dire sur un tel match", conclut un Rob Schoofs agacé et déçu.