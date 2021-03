Pochettino s'exprime à propos du futur de Kylian Mbappe

La prolongation de contrat de l'attaquant français est au centre des discussions au Parc des Princes.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, 31 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison), dont le contrat avec le Paris Saint-Germain prend fin en juin 2022, Mauricio Pochettino n'a pas donné plus d'indications sur les envies de son attaquant. L'entraîneur parisien a néanmoins répété son désir de le voir rester au PSG l'été prochain.

"On a une relation très naturelle et très bonne depuis deux mois. C'est une personne que j'apprécie. Après, c'est toujours une décision qui concerne deux parties : le joueur et le club. Le club veut qu'il reste. Moi aussi. De mon point de vue, c'est un joueur très important pour l'équipe. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au PSG", a déclaré l'Argentin en conférence de presse.

Si Mbappé ne prolonge pas d'ici l'été prochain, le Paris SG se retrouvera alors dans une situation compliquée puisqu'il lui faudra faire un choix : vendre le champion du monde ou prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard.