Knowledge Musona aurait pu être le héros du match: "Presque... mais un presque but ne fait pas gagner un match"

Musona a eu, au bout du pied, la balle de l'ouverture du score. La barre a tremblé, le Standard a marqué et Eupen est éliminé. La déception est dès lors très grande.

Knwoledge Musona était déçu, lui plus qu'un autre. Lorsque le score était toujours nul et vierge, c'est le petit numéro 10 d'Eupen qui a eu la meilleure occasion des siens, sinon du match. Seul face à Bordart, sa frappe est allée heurter la barre du gardien liégeois. L'occasion était belle, mais elle est passée et elle ne reviendra plus.

La qualification pour la finale s'est donc jouée sur un seul but: "Et c'est bien là la seule différence", nous confie Musona en conférence de presse. "Il ont marqué, pas nous. Dans ce type de rencontre cela se joue sur des détails. J'ai presque marqué? Oui, presque... mais un presque but ce n'est pas un but et ça ne compte pas. Cela ne fait pas gagner des matches. On doit apprendre de cela".

Jouer les quatre derniers matches pour les gagner

Il est clait que la déception était donc grande: "Je suis très déçu, je voulais vraiment jouer cette finale. Nous avions une chance de le gagner... mais nous avons perdu. Maintenant nous devons continuer et jouer les quatre derniers matches pour les gagner".

Et dans ces quatre matches, il y a un certain Eupen - Standard.. ce sera lors de la 33ème journée.