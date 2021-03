La revanche de Genk sur Anderlecht, malgré "un moment difficile à vivre" en fin de match

Le Racing avait cédé à deux reprises en championnat contre les mêmes Anderlechtois, les Limbourgeois ont su prendre leur revanche au bon moment dimanche soir.

Et John van den Brom savoure cette qualification, au détriment d'un adversaire qui avait mal à ses troupes cette saison. "La troisième fois était la bonne", sourit-il. "C'est ce qu'on voulait. On voulait absolument proposer une autre prestation que lors de nos deux affrontements précédents", enchérit le coach néerlandais.

25 minutes de stress

Car, au-delà de la qualification, le T1 genkois est aussi satisfait de l'opposition que ses joueurs ont proposée aux Anderlechtois. "On a très bien commencé, avec beaucoup d'envie et en exploitant les espaces entre les lignes", analyse-t-il.

"On a marqué, un joli but et un autre but plus chanceux. Ensuite, il y a eu la carte rouge, le coup-franc de Trebel et les 25 dernières minutes ont été un moment difficile à vivre sur le banc", grimace John van den Brom, qui a souffert avec son équipe dans la dernière partie du match.

"Extraordinaire"

Mais le Racing a su fermer la boutique pour valider son billet pour la finale. "Les gars ont à nouveau montré à quel point ils étaient forts physiquement parlant. Ils ont tout donné pour aller chercher cette finale et ça a été un moment extraordinaire à vivre. Pour eux, comme pour moi."

Et les Limbourgeois disputeront la sixième finale de leur histoire, fin avril, avec une autre revanche à prendre: Genk n'a perdu qu'une seule finale de Coupe, c'était en 2018... contre le Standard.