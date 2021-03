Bast Dost, le double-buteur surpris: "Je ne m'y attendais pas"

Le Néerlandais était de retour sur nos pelouses ce lundi et ce retour a été remarqué: deux buts et une belle victoire pour son équipe.

Deux buts, et une bonne prestation avant de laisser sa place à Pérez: Bas Dost a marqué de son empreinte la rencontre remportée par le Club de Bruges sur la pelouse de Gand.

"Je ne m'attendais pas à jouer cette rencontre", déclare le Néerlandais après la rencontre. "Le staff médical a fait du très bon boulot avec mpo. Ils m'ont dit de passer outre de cette douleur, et ça a marché. J'ai marqué deux buts et nous avons gagné 0-4".

Sevré de ballons en première période, Dost a profité de la montée au jeu de Charles De Ketelaere, à l'assist dur le premier but: "Charles est très bien monté. Dès qu'il est monté sur la pelouse, la rencontre a changé de visage. Les autres remplaçants, Rits et Denswil, one aussi apporté un plus. Nous avons alors commencé à mieux jouer au football, ce que nous n'avons pas fait en première période. Nous ne pouvons pas toujours jouer un football mondial, heureusement que le score est resté à 0-0, nous avons pu changer la donne en seconde période".